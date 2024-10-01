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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отраженных попытках прорыва ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за последние сутки продолжили наступление в Курской области и нанесли удары по позициям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Помимо этого, в ходе операции в Курской области произошли следующие события:

  • отражены две контратаки в направлении Плехово;
  • отражены две попытки прорыва через границу в направлении населенного пункта Новый Путь;
  • в Курской области нанесены удары по позициям 14 бригад в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный;
  • в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения и резервам восьми бригад в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина.

Потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 340 человек. Уничтожены пять единиц бронетехники ВСУ, в том числе два танка и три боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей.

Теги
Курская область Минобороны ВСУ
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