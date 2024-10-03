 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны сообщили об ударе по объектам энергетики Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников российских войск нанесли удар по снабжавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) объектам энергетики, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 144 беспилотника. Половину БПЛА уничтожили за пределами зоны боевых действий.

Ранее в ведомстве заявили о ликвидации склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив ДНР. Удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000.

Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНР
Политика

Минэнерго Украины информировало о повреждении оборудования электроподстанций и линии электропередачи в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Всего с начала военной операции российские войска уничтожили почти 650 украинских самолетов, более 280 вертолетов, почти 580 ЗРК, уточнили в Минобороны. Военные сбили 32,7 тыс. украинских беспилотников, ВСУ потеряли почти 18,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Минобороны ВСУ
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНР
Политика
В Минобороны сообщили об отражении трех попыток ВСУ прорвать границу
Политика
Как выглядел удар одной из самых мощных российских бомб по ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»Политика, 14:42
Ранивший мурманского губернатора не признал вину в покушении на убийствоОбщество, 14:36
Из Бейрута в Москву вылетел самолет с членами семей дипломатовПолитика, 14:34
Курс доллара в октябре 2024-го: что может ослабить рубль этой осеньюИнвестиции, 14:33
В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дняТехнологии и медиа, 14:31
Более 10 датчан подали прошение о получении вида на жительство в РоссииОбщество, 14:26
Работа уже не радует: пути выхода из кризиса среднего возраста в карьереPro, 14:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Криптобиржа Bybit открыла торговлю биржевыми индексами за USDTКрипто, 14:20
Песков не исключил военнослужащего на посту президента РоссииПолитика, 14:19
Минтранс объединит реестр «Такси» и систему розыска авто «Паутина»Бизнес, 14:08
Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет БубликСпорт, 14:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:03
Замена титану и термолиз: над чем работает R&D в нефтехимииТренды, 14:01
В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериаламиОбщество, 14:01