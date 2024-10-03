В Минобороны сообщили об ударе по объектам энергетики Украины

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Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников российских войск нанесли удар по снабжавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) объектам энергетики, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 144 беспилотника. Половину БПЛА уничтожили за пределами зоны боевых действий.

Ранее в ведомстве заявили о ликвидации склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив ДНР. Удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000.

Минэнерго Украины информировало о повреждении оборудования электроподстанций и линии электропередачи в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Всего с начала военной операции российские войска уничтожили почти 650 украинских самолетов, более 280 вертолетов, почти 580 ЗРК, уточнили в Минобороны. Военные сбили 32,7 тыс. украинских беспилотников, ВСУ потеряли почти 18,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин.