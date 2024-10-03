Анализы не подтвердили лихорадку Марбург у снятых с поезда в Гамбурге

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Анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух человек, из-за которых накануне перекрыли часть вокзала Гамбурга, сообщает Tagesspiel со ссылкой на местные власти. По информации издания, за ними продолжат наблюдать до окончания инкубационного периода продолжительностью в 21 день.

Накануне студента-медика вместе с девушкой сняли с поезда на центральном вокзале Гамбурга. Молодой человек возвращался из Руанды, где лечил пациентов. Как уточнили власти, во время перелета из Руанды во Франкфурт у него появились симптомы гриппа, в том числе тошнота и рвота. Их с девушкой сняли с поезда в Гамбурге. По данным Deutsche Bahn, в поезде находилось около 275 пассажиров.

Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Он вызывает лихорадку, летальность которой, по данным ВОЗ, достигает до 88%. Передается при прямом контакте. Среди симптомов — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота. Вакцины от вируса пока нет.

Первую вспышку лихорадки Марбург зафиксировали в Руанде. Местный Минздрав зарегистрировал 27 случаев заболевания. Большинство заболевших — работники двух медицинских учреждений в Кигали. По последним данным, погибли восемь человек. Роспотребнадзор сообщил, что отслеживает информацию об осложнении эпидемической ситуации из-за вируса Марбург.