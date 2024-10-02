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ВОЗ предупредила о риске новой глобальной эпидемии

Mirror: ВОЗ предупредила о риске новой глобальной эпидемии
Представители ВОЗ&nbsp;осматривают дом человека, предположительно зараженного марбургским вирусом, в городе Уиге,&nbsp;Ангола,&nbsp;2005 год
Представители ВОЗ осматривают дом человека, предположительно зараженного марбургским вирусом, в городе Уиге, Ангола, 2005 год (Фото: Mike Hutchings / Reuters)

В Руанде зафиксировали первую вспышку неизлечимого вируса Марбург, погибли шесть человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Mirror пишет, что погибших восемь.

«Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую вспышку заболевания в стране после обнаружения случаев в семи из 30 районов. Среди подтвержденных случаев более 70% — медицинские работники двух медицинских учреждений в Кигали», — говорится в материале газеты.

Всего зафиксировано 26 случаев смертельного заболевания, сообщила ВОЗ. Врачи пытаются отследить 300 человек, которые могли контактировать с заразившимися, добавляет издание.

Сейчас не существует лечения или вакцины от вируса Марбург.

ВОЗ оценивает риск этой вспышки как высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Однако у специалистов вызывает опасения тот факт, что один человек, который может быть заражен, покинул Руанду.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Вирус Марбург вызывает геморрагическую лихорадку, летальность которой достигает 88%. Передается при прямом контакте. Симптомы — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота.

Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Болезнь получила свое название из-за вспышки в немецком городе Марбург в 1967 году, тогда же случаи заражения фиксировались во Франкфурте в Германии и в Белграде в Сербии.

Тогда вспышка была связана с использованием африканских зеленых мартышек, завезенных из Уганды для лабораторных работ.

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