ВОЗ предупредила о риске новой глобальной эпидемии
В Руанде зафиксировали первую вспышку неизлечимого вируса Марбург, погибли шесть человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Mirror пишет, что погибших восемь.
«Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую вспышку заболевания в стране после обнаружения случаев в семи из 30 районов. Среди подтвержденных случаев более 70% — медицинские работники двух медицинских учреждений в Кигали», — говорится в материале газеты.
Всего зафиксировано 26 случаев смертельного заболевания, сообщила ВОЗ. Врачи пытаются отследить 300 человек, которые могли контактировать с заразившимися, добавляет издание.
Сейчас не существует лечения или вакцины от вируса Марбург.
ВОЗ оценивает риск этой вспышки как высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Однако у специалистов вызывает опасения тот факт, что один человек, который может быть заражен, покинул Руанду.
Вирус Марбург вызывает геморрагическую лихорадку, летальность которой достигает 88%. Передается при прямом контакте. Симптомы — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота.
Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Болезнь получила свое название из-за вспышки в немецком городе Марбург в 1967 году, тогда же случаи заражения фиксировались во Франкфурте в Германии и в Белграде в Сербии.
Тогда вспышка была связана с использованием африканских зеленых мартышек, завезенных из Уганды для лабораторных работ.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов