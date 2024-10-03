В Хабаровске восстановят сгоревший музыкальный театр
Власти Хабаровского края намерены восстановить сгоревший музыкальный театр, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
Пожар в здании театра произошел 3 октября, около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее взорвались четыре баллона с газом, обрушились фасад и наружная стена. Пожар локализовали на 4 тыс. кв. м. По сведениям МЧС, трем сотрудникам учреждения потребовалась медицинская помощь.
«Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр», — написал глава региона.
Демешин добавил, что поручил проверить, как обеспечивалась противопожарная безопасность во время ремонта крыши.
Вечером в четверг губернатор соберет заседание оперштаба, который сам и возглавил.
На месте происшествия оперативники в рамках дела по ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ) задержали трудовых мигрантов, которые занимались ремонтом крыши. Следственный комитет также начал проверку по факту организации незаконной миграции (ст. 322.1) и по статье о халатности (ст. 293).
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