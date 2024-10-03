Аэропорт Нижнекамска в Татарстане вернулся к штатной работе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ограничения в аэропорту Нижнекамска на прием и отправку самолетов, вводившиеся в четверг утром, сняты, авиаузел возобновил штатную работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения, действовавшие с 7:30, сняли в 9:33 мск.

По его словам, такие меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет», — добавил представитель ведомства.

С 6 утра в регионе также не работал аэропорт Казани — там также вводились ограничения. Их тоже уже сняли — с 8:59 мск.

Пресс-служба казанского аэропорта уточняла, что следовавшие туда рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск.

В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что в регионе «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА». «Все службы находятся в постоянной готовности. Росавиация согласно алгоритму действий вводит план «Ковер». На предприятиях также отработана схема действий», — сообщили в пресс-службе.