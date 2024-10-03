Аэропорт Нижнекамска в Татарстане вернулся к штатной работе
Ограничения в аэропорту Нижнекамска на прием и отправку самолетов, вводившиеся в четверг утром, сняты, авиаузел возобновил штатную работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения, действовавшие с 7:30, сняли в 9:33 мск.
По его словам, такие меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет», — добавил представитель ведомства.
С 6 утра в регионе также не работал аэропорт Казани — там также вводились ограничения. Их тоже уже сняли — с 8:59 мск.
Пресс-служба казанского аэропорта уточняла, что следовавшие туда рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск.
В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что в регионе «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА». «Все службы находятся в постоянной готовности. Росавиация согласно алгоритму действий вводит план «Ковер». На предприятиях также отработана схема действий», — сообщили в пресс-службе.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов