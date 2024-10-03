Второй аэропорт в Татарстане закрыли для полетов
Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) с 7:45 мск временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации.
«Экипажи ВС (воздушных судов. — РБК), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил он.
В 9:33 мск ограничения на полеты сняли, сообщили в Росавиации.
С 6:00 для приема и отправки самолетов закрыт и другой аэропорт Татарстана — в Казани. Пресс-служба казанского аэропорта уточняла, что следующие туда рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск. В 8:59 мск ограничения для аэропорта Казани сняли.
В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что в регионе «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА». «Все службы находятся в постоянной готовности. Росавиация согласно алгоритму действий вводит план «Ковер». На предприятиях также отработана схема действий», — сообщили в пресс-службе.
Минобороны до этого сообщило, что за ночь над российскими регионами перехватили 113 дронов, большинство (73) — над Белгородской областью.
С начала военной операции Татарстан неоднократно подвергался атакам дронов. Этой весной беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
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