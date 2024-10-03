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Политика ,  
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Второй аэропорт в Татарстане закрыли для полетов

Вслед за аэропортом Казани для приема и отправки самолетов закрыли аэропорт Нижнекамска. Власти Татарстана поясняли, что в республике «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА». За ночь над Россией сбили 113 дронов
Фото: Александр Саверкин / ТАСС
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) с 7:45 мск временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации.

«Экипажи ВС (воздушных судов. — РБК), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил он.

В 9:33 мск ограничения на полеты сняли, сообщили в Росавиации.

С 6:00 для приема и отправки самолетов закрыт и другой аэропорт Татарстана — в Казани. Пресс-служба казанского аэропорта уточняла, что следующие туда рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск. В 8:59 мск ограничения для аэропорта Казани сняли.

В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что в регионе «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА». «Все службы находятся в постоянной готовности. Росавиация согласно алгоритму действий вводит план «Ковер». На предприятиях также отработана схема действий», — сообщили в пресс-службе.

Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прием самолетов
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Минобороны до этого сообщило, что за ночь над российскими регионами перехватили 113 дронов, большинство (73) — над Белгородской областью.

С начала военной операции Татарстан неоднократно подвергался атакам дронов. Этой весной беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Татарстан Нижнекамск аэропорты Росавиация Казань беспилотники
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Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прием самолетов
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Второй аэропорт в Мурманской области закрыли для полетов
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