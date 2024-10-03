МЧС: при пожаре в хабаровском музыкальном театре пострадали три человека

МЧС уточнило данные о пострадавших при пожаре в хабаровском музтеатре

Пострадали двое мужчин и женщина, которые находились в здании в момент начала пожара. Первым двоим оказали помощь на месте. Женщину госпитализировали с травмой

В результате пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре пострадали три человека, сообщила пресс-служба российского МЧС.

Все трое находились в театре, когда началось возгорание, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали.

Ранее ведомство сообщало, что пострадавших нет.

Пожар в здании театра произошел 3 октября около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушился фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом.

Вскоре после начала пожара огонь распространился на 1 тыс. кв. м., позднее площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м. На ней огонь удалось локализовать.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту пожара. Последняя пообещала дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, в том числе при проведении ремонтных работ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минкульта, в сентябре в театре начался ремонт крыши, на него выделили 36,4 млн руб. РЕН ТВ пишет со ссылкой на данные портала госзакупок, что работы вела строительная компания «Антикор-ДВ».

СК начал проверку по ст. 219 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности). По ней грозит до трех лет лишения свободы при отсутствии погибших из-за действий виновного.