 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МЧС уточнило данные о пострадавших при пожаре в хабаровском музтеатре

МЧС: при пожаре в хабаровском музыкальном театре пострадали три человека
Пострадали двое мужчин и женщина, которые находились в здании в момент начала пожара. Первым двоим оказали помощь на месте. Женщину госпитализировали с травмой

В результате пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре пострадали три человека, сообщила пресс-служба российского МЧС.

Все трое находились в театре, когда началось возгорание, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали.

Ранее ведомство сообщало, что пострадавших нет.

СК и прокуратура начали проверку в связи с пожаром в театре в Хабаровске
Общество

Пожар в здании театра произошел 3 октября около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушился фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом.

Вскоре после начала пожара огонь распространился на 1 тыс. кв. м., позднее площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м. На ней огонь удалось локализовать.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту пожара. Последняя пообещала дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, в том числе при проведении ремонтных работ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минкульта, в сентябре в театре начался ремонт крыши, на него выделили 36,4 млн руб. РЕН ТВ пишет со ссылкой на данные портала госзакупок, что работы вела строительная компания «Антикор-ДВ».

СК начал проверку по ст. 219 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности). По ней грозит до трех лет лишения свободы при отсутствии погибших из-за действий виновного.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Хабаровск Пожар театр пострадавшие
Материалы по теме
СК и прокуратура начали проверку в связи с пожаром в театре в Хабаровске
Общество
При тушении пожара в театре в Хабаровске взорвались баллоны с газом
Общество
В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Компании теряют миллиарды на «культуре пробуждения». Зачем она им нужнаPro, 07:00
Власти согласовали льготный налог на прибыль для радиоэлектроники в 8%Технологии и медиа, 07:00
Токио счел несерьезным отклонение Россией демарша из-за ситуации с Ил-38Политика, 06:46
На месте пожара в хабаровском музыкальном театре задержали мигрантовОбщество, 06:40
ЦАХАЛ сообщила о перехвате «подозрительной цели» в центре ИзраиляПолитика, 06:27
МЧС уточнило данные о пострадавших при пожаре в хабаровском музтеатреПолитика, 06:09
При «точечном» ударе Израиля по Бейруту погибли шесть человекПолитика, 05:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывыПолитика, 05:47
СК и прокуратура начали проверку в связи с пожаром в театре в ХабаровскеОбщество, 05:34
Маск поддержал идею Орбана по борьбе с нелегальными мигрантамиПолитика, 04:56
Представитель Успенской сообщил о пропаже ее дочериОбщество, 04:43
При тушении пожара в театре в Хабаровске взорвались баллоны с газомОбщество, 04:25
FA рассказал о превращении Китая в военного тяжеловеса по сравнению с СШАПолитика, 04:14
Лидером по процентному приросту зарплат назвали сельское хозяйствоОбщество, 04:00