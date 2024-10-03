Жительница Старого Оскола пострадала после атаки дрона

Силы ПВО сбили беспилотник над Старым Осколом, одна женщина получила ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — написал Гладков в телеграм-канале.

После падения осколков дрона были повреждены три частных домовладения и одна легковая машина, добавил глава региона.

За сутки 2 октября в Белгородской области в результате атак украинских дронов на село Ясные Зори погиб один человек, 13 человек получили ранения. Позже еще один местный житель пострадал при ударе беспилотника по автомобилю.