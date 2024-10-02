В Белгородской области сбили шесть беспилотников за ночь
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области в ночь на 2 октября, сообщила пресс-служба Минобороны.
Ракетную опасность в регионе ночью не объявляли. Однако ранним утром 2 октября губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинского беспилотника в селе Тишанка получили ранения два мирных жителя.
Мужчину с осколочными ранениями спины и женщину с ранениями лица и ног доставили в районную больницу. Кроме того, в здании, где расположено соцучреждение, повреждены остекление, входная группа и кровля.
1 октября село Тишанка подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры.
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