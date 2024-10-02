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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили шесть беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области в ночь на 2 октября, сообщила пресс-служба Минобороны.

Ракетную опасность в регионе ночью не объявляли. Однако ранним утром 2 октября губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинского беспилотника в селе Тишанка получили ранения два мирных жителя.

Мужчину с осколочными ранениями спины и женщину с ранениями лица и ног доставили в районную больницу. Кроме того, в здании, где расположено соцучреждение, повреждены остекление, входная группа и кровля.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

1 октября село Тишанка подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры.

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Теги
Военная операция на Украине Минобороны Белгородская область беспилотники
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