В Чечне появилась палестинская национально-культурная автономия
В Чечне официально зарегистрировали национально-культурную автономию палестинцев. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, передает издание «Чечня сегодня».
На заседании в Наурском районе Дудаев передал старейшине палестинской общины в Чечне Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации «Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного».
«В условиях внешних угроз и провокаций в адрес нашей страны, предпринимаются попытки создать конфликтные ситуации на межнациональной и межрелигиозной почвах. Мы мониторим эти попытки. Наша с вами задача — защитить мир и стабильность в республике», — заявил министр по нацполитике.
Он отметил, что у Чечни «не было никаких конфликтных ситуаций» с представителями различных конфессий и национальностей, и назвал республику «общим домом для всех религий и народов».
По данным «Чечни сегодня», в регионе проживают более 200 жителей сектора Газа, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны ХАМАС с Израилем. В конце ноября 2023 года в Чечню прибыла первая группа палестинских беженцев. Местные власти говорили о готовности принять до 250 палестинцев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину. По его мнению, Израиль в свое время «забрал земли» у Палестины и «держит ее в изоляции».
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