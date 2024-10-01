 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара Ирана

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении ракетного удара Ирана. США помогали Израилю во время иранского удара весной: тогда американские силы перехватили около 80 дронов и ракет
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты, сообщил Белый дом, передают журналисты пула администрации американского лидера.

«Президент Байден и вице-президент [Камала] Харрис следят за нападением Ирана на Израиль из оперативного центра Белого дома и регулярно получают обновленную информацию от своей группы национальной безопасности», — сказано в публикации.

Иран запустил ракеты по Израилю вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по подземному штабу группировки 27 сентября.

По предварительным данным, Тегеран запустил до 500 ракет. Спустя менее час после объявлений об атаке армия обороны Израиля заявила о ее окончании и разрешила жителям покидать укрытия.

США и Великобритания помогали Израилю в отражении атаки Ирана в ночь на 14 апреля. Тогда Тегеран нанес удары в ответ на гибель нескольких офицеров КСИР при ударе Израиля по иранскому консульству в Сирии. Центральное командование США сообщало, что американские военные уничтожили более 80 дронов и не менее шести баллистических ракет. 

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

США предупреждали о возможном ударе Ирана по Израилю в ближайшее время. На фоне эскалации в регионе после объявления Израилем операции на территории Ливана Вашингтон перебросил на Ближний Восток дополнительные силы.

1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции в южной приграничной части Ливана. Рейды израильские военные назвали «локальными» и «ограниченными». Тель-Авив объяснял, что цель — вернуть жителей северных территорий Израиля, которые обстреливаются «Хезболлой», в их дома.

Иран обещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. «Хезболла» незадолго до иранской атаки сообщила, что нанесла удары по базам военной разведки Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, ЦАХАЛ сообщила, что ракета, запущенная Ливаном, «упала на откртыой местности в центре страны».

В Кремле заявляли, что риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» «весьма высокие».

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден США ракетный удар перехват
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 18:04
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. ГлавноеПолитика, 21:23
Иран оценил удар по Израилю как выполненный «должным образом» ответПолитика, 21:22
Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по ИзраилюПолитика, 21:02
Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки ИранаПолитика, 20:57
Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара ИранаПолитика, 20:56
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в Кубке РоссииСпорт, 20:48
В работе Telegram произошел сбой на фоне ракетного удара Ирана по ИзраилюОбщество, 20:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадры попаданий ракет Ирана в ИзраилеПолитика, 20:42
Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по ИзраилюПолитика, 20:32
Власти Израиля разрешили жителям покинуть убежищаПолитика, 20:32
Байден и Харрис успели обсудить помощь Израилю до начала атаки ИранаПолитика, 20:31
Массированный ракетный удар Ирана по Израилю. ВидеоПолитика, 20:30
Медведев призвал жителей Запада задуматься, почему их налоги идут УкраинеПолитика, 20:17
Цена нефти Brent превысила $75 за баррель на фоне ударов Ирана по ИзраилюИнвестиции, 20:15