Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара Ирана

Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении ракетного удара Ирана. США помогали Израилю во время иранского удара весной: тогда американские силы перехватили около 80 дронов и ракет

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты, сообщил Белый дом, передают журналисты пула администрации американского лидера.

«Президент Байден и вице-президент [Камала] Харрис следят за нападением Ирана на Израиль из оперативного центра Белого дома и регулярно получают обновленную информацию от своей группы национальной безопасности», — сказано в публикации.

Иран запустил ракеты по Израилю вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по подземному штабу группировки 27 сентября.

По предварительным данным, Тегеран запустил до 500 ракет. Спустя менее час после объявлений об атаке армия обороны Израиля заявила о ее окончании и разрешила жителям покидать укрытия.

США и Великобритания помогали Израилю в отражении атаки Ирана в ночь на 14 апреля. Тогда Тегеран нанес удары в ответ на гибель нескольких офицеров КСИР при ударе Израиля по иранскому консульству в Сирии. Центральное командование США сообщало, что американские военные уничтожили более 80 дронов и не менее шести баллистических ракет.

США предупреждали о возможном ударе Ирана по Израилю в ближайшее время. На фоне эскалации в регионе после объявления Израилем операции на территории Ливана Вашингтон перебросил на Ближний Восток дополнительные силы.

1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции в южной приграничной части Ливана. Рейды израильские военные назвали «локальными» и «ограниченными». Тель-Авив объяснял, что цель — вернуть жителей северных территорий Израиля, которые обстреливаются «Хезболлой», в их дома.

Иран обещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. «Хезболла» незадолго до иранской атаки сообщила, что нанесла удары по базам военной разведки Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, ЦАХАЛ сообщила, что ракета, запущенная Ливаном, «упала на откртыой местности в центре страны».

В Кремле заявляли, что риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» «весьма высокие».