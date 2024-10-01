Сирийская телеведущая погибла в ходе атаки Израиля на Дамаск

Журналистка государственного телевидения Сирии Ortas Сафаа Ахмад погибла в результате атаки на Дамаск, сообщила телекомпания в телеграм-канале.

«Выдающаяся ведущая Сафаа Ахмад мученически погибла из-за предательской агрессии в отношении Дамаска», — говорится в сообщении.

По данным SANA, в результате ударов по городу погибли трое мирных жителей. Девять человек получили ранения, причинен ущерб частному жилью, отмечает агентство.

Источник телеканала Ortas сообщил, что атаки произвела израильская армия. Удар нанесли с помощью беспилотников и военной авиации со стороны Голанских высот. Большинство ракет и БПЛА сбила система ПВО, отмечает Ortas.

Ранее SyriaTV и агентство SANA сообщили о взрывах в Дамаске на фоне работы систем ПВО. SANA со ссылкой на сирийскую армию сообщило, что обстрел ведет израильская армия, а сирийские средства противовоздушной обороны ведут ответный огонь.

В ночь на 1 октября Израиль нанес удар по южной части Бейрута. ЦАХАЛ начала целевые рейды против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Военные отметили, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к операции велась в последние месяцы, добавили в ЦАХАЛ.