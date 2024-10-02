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Военная операция на Украине ,  
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СК передал в суд дело полковника ВСУ о гибели 10 человек в Скадовске

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Военная операция на Украине
Последствия обстрела Скадовска, 9 ноября 2023 года
Последствия обстрела Скадовска, 9 ноября 2023 года (Фото: Администрация Скадовского муниципального округа / VK)

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВС Украины полковника Александра Келембета, по приказу которого был обстрелян Скадовск в Херсонской области, когда погибли десять человек. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Келембета заочно обвинили в совершении террористического акта — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным СК, полковник объявлен в международный розыск.

Следствие установило, что 9 ноября 2023 года Келембет отдал своим подчиненным незаконный приказ о нанесении удара двумя ракетами РСЗО HIMARS по городу Скадовску Херсонской области.

«В результате <...> погибли десять человек, 11 получили ранения различной тяжести. Среди погибших — офицеры военных следственных органов Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СК добавили, что офицеры были посмертно награждены орденами Мужества.

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Скадовск находится на берегу Черного моря. От города около 60 км по прямой до Херсона, который контролирует украинская сторона, и примерно столько же — до Крыма.

О ракетном обстреле Скадовска 9 ноября 2023 года сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, одну украинскую ракету сбили системы ПВО, а вторая попала в частный сектор.

Тогда глава региона сообщил, что в результате удара госпитализировали 11 человек.

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Следственный комитет Херсонская область ВСУ уголовное дело заочное обвинение
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