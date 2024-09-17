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Политика ,  
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Суд в ДНР заочно дал 14 лет колонии украинскому наемнику из Алжира

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Кусеил Луадахи (Фото: Генпрокуратура России)

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Алжира Кусеила Луадахи за службу на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, ⁠еще в марте 2022 года Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации интернационального легиона территориальной обороны Украины, где прошел необходимую военную и стратегическую подготовку. Ему выдали оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение и отправили «за денежное вознаграждение принимать непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих».

В прокуратуре отметили, что за время службы с марта 2022-го по июнь 2024 года «он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 млн руб.».

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Действия Луадахи подтвердили свидетели, фото- и видеозаписи.

Иностранца признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте, по которой максимальное наказание — 15 лет заключения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет с колонии строгого режима, которое он будет отбывать, если попадет на территорию России.

О создании интернационального легиона территориальной обороны украинский президент Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала специальной военной операции, это было сделано для привлечения добровольцев из-за рубежа.

В Минобороны России заявляли, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из ряда западных стран: США, Великобритании, Польши, Канады и других. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции.

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Теги
ДНР суд Алжир ВСУ наемники приговор
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