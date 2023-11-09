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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска

Сальдо: противник обстрелял ракетами Скадовск, семь человек госпитализированы
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Военная операция на Украине

Украинские силы обстреляли ракетами город Скадовск в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, одну ракету сбили системы ПВО, а вторая ракета попала в частный сектор.

«Несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализированы семь человек», — написал глава региона.

Сальдо предупредил, что последствия обстрела полностью еще неизвестны и информация уточняется.

Губернатор не уточнил тип ракет, которые были запущены по региону.

Скадовск находится на юге Херсонской области, вдали от зоны боевых действий и редко попадает в сводки событий или обстрелов.

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В июне 2023 года Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли города Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.

По данным госагентств, тогда произошло не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднялся столб черного дыма.

О применении ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow российские власти сообщают с середины мая — тогда же о передаче Украине этих ракет сообщила Великобритания. 9 июня Сальдо сообщал об обстреле этими ракетами детского лагеря «Днепряны» на юге Херсонской области, после которого погиб один человек. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели, уточнял губернатор.

Теги
обстрел Владимир Сальдо ракеты
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