Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска

Сальдо: противник обстрелял ракетами Скадовск, семь человек госпитализированы

Украинские силы обстреляли ракетами город Скадовск в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, одну ракету сбили системы ПВО, а вторая ракета попала в частный сектор.

«Несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализированы семь человек», — написал глава региона.

Сальдо предупредил, что последствия обстрела полностью еще неизвестны и информация уточняется.

Губернатор не уточнил тип ракет, которые были запущены по региону.

Скадовск находится на юге Херсонской области, вдали от зоны боевых действий и редко попадает в сводки событий или обстрелов.

В июне 2023 года Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли города Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.

По данным госагентств, тогда произошло не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднялся столб черного дыма.

О применении ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow российские власти сообщают с середины мая — тогда же о передаче Украине этих ракет сообщила Великобритания. 9 июня Сальдо сообщал об обстреле этими ракетами детского лагеря «Днепряны» на юге Херсонской области, после которого погиб один человек. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели, уточнял губернатор.