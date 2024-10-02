В Курской области силы ПВО сбили украинский дрон

Фото: Минобороны России

Российские военные сбили над Курской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны. В ведомстве уточнили, что дрон сбили около 18:00 мск.

Ранее 2 октября Минобороны трижды отчитывалось о сбитых беспилотниках в Белгородской области: один был уничтожен утром, еще два — днем. В ночь с 1 на 2 октября российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над регионом шесть дронов ВСУ.

27 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что школьников в Курске и городе Курчатов перевели на очно-дистанционный формат обучения.

Учреждения дополнительного образования в этих городах тоже перешли на смешанный формат обучения.