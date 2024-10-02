Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Российские военные сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен около 14:30 мск.
Ранее 2 октября Минобороны дважды отчитывалось о сбитых беспилотниках: по одному в утреннее и дневное время. В ночь с 1 на 2 октября российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над регионом еще шесть дронов ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил 2 октября, что два беспилотника ВСУ атаковали грузовики, двигавшиеся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. В результате атаки дронов водитель одной из машин погиб.
Еще один человек, по информации Гладкова, погиб в тот же день при атаке дронов на Шебекинской городской округ.
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