 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен около 14:30 мск.

Ранее 2 октября Минобороны дважды отчитывалось о сбитых беспилотниках: по одному в утреннее и дневное время. В ночь с 1 на 2 октября российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над регионом еще шесть дронов ВСУ.

Дроны ВСУ атаковали грузовики на трассе под Белгородом, водитель погиб
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил 2 октября, что два беспилотника ВСУ атаковали грузовики, двигавшиеся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. В результате атаки дронов водитель одной из машин погиб.

Еще один человек, по информации Гладкова, погиб в тот же день при атаке дронов на Шебекинской городской округ.

Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram 

Как выбрать вино в магазине

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

К Льву Шлосбергу пришли с обысками

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны ВСУ
Материалы по теме
Дроны ВСУ атаковали грузовики на трассе под Белгородом, водитель погиб
Политика
Шофер грузовика получил ранения из-за атаки дрона в Белгородском районе
Политика
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Над Белгородской областью сбили украинский дронПолитика, 17:14
Блиновская полностью выплатила ₽320 млн долга по НДФЛБизнес, 17:11
Индекс ОФЗ опустился до минимума за 2,5 годаИнвестиции, 17:01
Экс-игрок сборной опроверг слухи о планах баллотироваться в главы РФССпорт, 17:00
Вяльбе из-за дела Валиевой назвала суд в Швейцарии «коррумпированным»Спорт, 16:58
Кремль оценил решение Израиля запретить въезд в страну генсеку ООНПолитика, 16:56
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела CryptexФинансы, 16:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Более 3,5 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара ВСУПолитика, 16:48
Винер попросила Минспорт «найти голову» из-за статуса российских турнировСпорт, 16:47
Бывшему учителю дали девять лет колонии за совращение школьницОбщество, 16:46
«Барселона» объявила о переходе возобновившего ради нее карьеру ЩенсныСпорт, 16:36
Алькарас победил Синнера и выиграл турнир в Пекине с рекордом ATPСпорт, 16:34
ТМХ презентовал концепцию первого российского водородного поездаТехнологии и медиа, 16:32
На ESG-конгрессе озвучили главный вызов для устойчивого развитияОтрасли, 16:26