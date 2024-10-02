Захарова заявила, что Боррель перешел все границы как политик и дипломат
Антироссийские заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля свидетельствуют о том, что он перешел все границы как политик и дипломат, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Он давно уже перешел все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — сказала Захарова.
Ранее, в сентябре, Боррель призвал страны Евросоюза разрешить Украине удары западным оружием по «аэропортам и пусковым площадкам» на территории России.
По словам Захаровой, политик «всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности».
Главе дипломатии ЕС нужно помнить, что он говорит от имени Евросоюза, и обратить внимание на опросы общественного мнения в странах Запада, считает Захарова.
Российские власти резко критикуют любые военные поставки с Запада для Украины, а передачу дальнобойных вооружений назвали красной линией.
В конце августа 2024 года глава европейской дипломатии назвал смешными рассуждения о том, что разрешение на удары европейским оружием по российской территории «означает войну с Москвой». По его словам, Европа не находится в состоянии войны с Россией, «смешно говорить так».
Российский президент Владимир Путин в сентябре заявил, что использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов