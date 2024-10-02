Захарова: Боррель перешел все границы как дипломат и как политик

Захарова заявила, что Боррель перешел все границы как политик и дипломат

Мария Захарова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Антироссийские заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля свидетельствуют о том, что он перешел все границы как политик и дипломат, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Он давно уже перешел все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — сказала Захарова.

Ранее, в сентябре, Боррель призвал страны Евросоюза разрешить Украине удары западным оружием по «аэропортам и пусковым площадкам» на территории России.

По словам Захаровой, политик «всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности».

Главе дипломатии ЕС нужно помнить, что он говорит от имени Евросоюза, и обратить внимание на опросы общественного мнения в странах Запада, считает Захарова.

Российские власти резко критикуют любые военные поставки с Запада для Украины, а передачу дальнобойных вооружений назвали красной линией.

В конце августа 2024 года глава европейской дипломатии назвал смешными рассуждения о том, что разрешение на удары европейским оружием по российской территории «означает войну с Москвой». По его словам, Европа не находится в состоянии войны с Россией, «смешно говорить так».

Российский президент Владимир Путин в сентябре заявил, что использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».