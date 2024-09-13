Телеканал Belsat признали нежелательным в России
Польский государственный телеканал Belsat признан нежелательной организацией на территории России, сообщает Генеральная прокуратура.
«Одной из ключевых задач [вещателя] является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства.
Телеканал, считают в Генпрокуратуре, показывал «лживые сюжеты о необоснованной агрессии против Украины, нелегитимности вхождения в состав нашей страны Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».
Belsat — спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP), вещает преимущественно на белорусском и русском языках. Его заблокировали в Белоруссии в августе 2020 года на фоне протестов после президентских выборов (победу одержал Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994-го). В ноябре 2021 года телеканал признали в республике экстремистским.
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