Телеканал Belsat признали нежелательным в России

Польский телеканал, созданный при участии МИДа страны, признан нежелательным в России. По версии Генпрокуратуры, он показывал «лживые сюжеты» и дискредитировал российскую политику

Польский государственный телеканал Belsat признан нежелательной организацией на территории России, сообщает Генеральная прокуратура.

«Одной из ключевых задач [вещателя] является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства.

Телеканал, считают в Генпрокуратуре, показывал «лживые сюжеты о необоснованной агрессии против Украины, нелегитимности вхождения в состав нашей страны Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Belsat — спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP), вещает преимущественно на белорусском и русском языках. Его заблокировали в Белоруссии в августе 2020 года на фоне протестов после президентских выборов (победу одержал Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994-го). В ноябре 2021 года телеканал признали в республике экстремистским.