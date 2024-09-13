 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Телеканал Belsat признали нежелательным в России

Генпрокуратура: телеканал Belsat признали нежелательным в России
Польский телеканал, созданный при участии МИДа страны, признан нежелательным в России. По версии Генпрокуратуры, он показывал «лживые сюжеты» и дискредитировал российскую политику

Польский государственный телеканал Belsat признан нежелательной организацией на территории России, сообщает Генеральная прокуратура.

«Одной из ключевых задач [вещателя] является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства.

Телеканал, считают в Генпрокуратуре, показывал «лживые сюжеты о необоснованной агрессии против Украины, нелегитимности вхождения в состав нашей страны Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Belsat — спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP), вещает преимущественно на белорусском и русском языках. Его заблокировали в Белоруссии в августе 2020 года на фоне протестов после президентских выборов (победу одержал Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994-го). В ноябре 2021 года телеканал признали в республике экстремистским.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
телеканал «Белсат» нежелательные организации Польша Генпрокуратура
Материалы по теме
Генпрокуратура признала нежелательной в России работу фонда Джорджа Клуни
Политика
Прокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»
Политика
Путин дополнил правила признания организаций нежелательными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
ФСБ назвала мозговой центр работы британских дипломатов против РоссииПолитика, 09:10
«ВНЖ у жены — уже риски»: когда инвестору нужно разрешение на сделкуPro, 09:09
Гладков предупредил о дипфейках со своим лицомПолитика, 09:08
Морпехи Черноморского флота уничтожили технику ВСУ в Курской областиПолитика, 09:04
Пациенты с ВИЧ сообщили о проблемах с наиболее востребованным препаратомБизнес, 09:00
Захарова оценила деятельность британских дипломатов как «ущерб народу»Политика, 08:49
«Это не про будущее». Почему дивиденды «Яндекса» не позитив для рынкаPro, 08:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минобороны Китая назвали единственный выход из украинского кризисаПолитика, 08:45
ВТБ рассказал о трех схемах мошенников с удаленным доступомФинансы, 08:38
«Яндекс Маркет» запустит оптовые поставки из КитаяТехнологии и медиа, 08:30
Как реанимировали «токсичный бренд» Abercrombie & Fitch — The EconomistPro, 08:22
Телеканал Belsat признали нежелательным в РоссииПолитика, 08:14
Принцип Парето устарел: как проложить компании кратчайший путь к деньгамPro, 08:04
Минэк спрогнозировал более высокие цены на российский газ для КитаяЭкономика, 08:02