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Военная операция на Украине ,  
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Дроны ВСУ атаковали грузовики на трассе под Белгородом, водитель погиб

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали грузовики, двигавшиеся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка, водитель одной из машин погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. <...> Водитель второго транспортного средства ранен», — уточнил глава области.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы на попутке довезли в Шебекинскую больницу, после оказания помощи отпустили лечиться домой.

Шофер грузовика получил ранения из-за атаки дрона в Белгородском районе
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром Гладков сообщал о ранении другого водителя грузового автомобиля в Белгородском районе.

Днем, по его информации, при атаке дронов на Шебекинской городской округ местный житель погиб, два ребенка и две женщины получили серьезные ранения.

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Персоны
Белгородская область дроны трасса грузовики погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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