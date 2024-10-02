Дроны ВСУ атаковали грузовики на трассе под Белгородом, водитель погиб

Фото: vvgladkov / Telegram

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали грузовики, двигавшиеся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка, водитель одной из машин погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. <...> Водитель второго транспортного средства ранен», — уточнил глава области.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы на попутке довезли в Шебекинскую больницу, после оказания помощи отпустили лечиться домой.

Утром Гладков сообщал о ранении другого водителя грузового автомобиля в Белгородском районе.

Днем, по его информации, при атаке дронов на Шебекинской городской округ местный житель погиб, два ребенка и две женщины получили серьезные ранения.