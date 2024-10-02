Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
Украинские беспилотники вновь атаковали Белгородскую область, в результате один мужчина в Шебекинском городском округе погиб, четверо получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Погибший мужчина скончался от ран на месте до прибытия скорой. Среди пострадавших двое детей, добавил он.
«Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. <...> Девочку 3 лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу», — уточнил Гладков.
Мамы девочек также получили множественные раны: мать подростка в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями обеих ног и бедра и мать трехлетней девочки также с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада везет в больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, атаковавшие Шебекинский округ дроны повредили кровли, фасады и остекление в четырех частных домах. Также перебита газовая труба и повреждены два автомобиля.
Ранее Гладков сообщал, что в регионе атакованы пять населенных пунктов.
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов