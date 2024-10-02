Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Фото: Никита Попов / РБК

Украинские беспилотники вновь атаковали Белгородскую область, в результате один мужчина в Шебекинском городском округе погиб, четверо получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибший мужчина скончался от ран на месте до прибытия скорой. Среди пострадавших двое детей, добавил он.

«Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. <...> Девочку 3 лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу», — уточнил Гладков.

Мамы девочек также получили множественные раны: мать подростка в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями обеих ног и бедра и мать трехлетней девочки также с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада везет в больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, атаковавшие Шебекинский округ дроны повредили кровли, фасады и остекление в четырех частных домах. Также перебита газовая труба и повреждены два автомобиля.

Ранее Гладков сообщал, что в регионе атакованы пять населенных пунктов.