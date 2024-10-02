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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Украинские беспилотники вновь атаковали Белгородскую область, в результате один мужчина в Шебекинском городском округе погиб, четверо получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибший мужчина скончался от ран на месте до прибытия скорой. Среди пострадавших двое детей, добавил он.

«Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. <...> Девочку 3 лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу», — уточнил Гладков.

Мамы девочек также получили множественные раны: мать подростка в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями обеих ног и бедра и мать трехлетней девочки также с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада везет в больницу № 2 Белгорода.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, атаковавшие Шебекинский округ дроны повредили кровли, фасады и остекление в четырех частных домах. Также перебита газовая труба и повреждены два автомобиля.

Ранее Гладков сообщал, что в регионе атакованы пять населенных пунктов.

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Белгородская область дроны погибший пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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