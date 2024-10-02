Более 3,5 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара ВСУ
В трех населенных пунктах Запорожской области 3550 жителей остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами и дронами по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа.
В результате оказались обесточенными три населенных пункта — села Водяное, Мичурина, Днепровка.
Губернатор предупредил жителей, что угроза повторных ударов сохраняется.
Ранее, 29 сентября в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре прямым попаданием украинской артиллерии был уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Тогда в ЗАЭС сообщили, что объекты жизнеобеспечения города находятся под угрозой.
Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.
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