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Военная операция на Украине ,  
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Более 3,5 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В трех населенных пунктах Запорожской области 3550 жителей остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами и дронами по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа.

В результате оказались обесточенными три населенных пункта — села Водяное, Мичурина, Днепровка.

Губернатор предупредил жителей, что угроза повторных ударов сохраняется.

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Ранее, 29 сентября в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре прямым попаданием украинской артиллерии был уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Тогда в ЗАЭС сообщили, что объекты жизнеобеспечения города находятся под угрозой.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.

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Запорожская область Евгений Балицкий ВСУ электроэнергия
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