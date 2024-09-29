В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

В ночь на 27 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы. Тогда же «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов сообщило, что взрывы также прозвучали в Одессе и Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.