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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

В ночь на 27 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы. Тогда же «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов сообщило, что взрывы также прозвучали в Одессе и Днепре.

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Теги
Запорожская область взрывы Воздушная тревога Украина
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