В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.
В ночь на 27 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы. Тогда же «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов сообщило, что взрывы также прозвучали в Одессе и Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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