ЦАХАЛ впервые показала работу спецназа и десантников на юге Ливана. Видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые опубликовала видео действий израильских коммандос — сил специального назначения и десантников против ливанского шиитского движения «Хезболла» в южной части Ливана.
Кадры сопровождаются подписью: «Уничтожение террористов и ликвидация боевых соединений «Хезболлы». В пресс-службе сообщили, что коммандос обнаружили и уничтожили инфраструктуру боевиков — ракетную установку, запасы взрывчатых веществ и дополнительное военное снаряжение.
«В настоящее время в результате авиаударов было уничтожено более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб-квартиру «Хезболлы», склады оружия и ракетные установки», — добавили в ЦАХАЛ.
Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.
В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ЦАХАЛ ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер боевиков Насралла Хасан. «Хезболла» наносила ответные удары, а вечером 1 октября массированный удар по Израилю нанес Иран.
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