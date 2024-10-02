ЦАХАЛ впервые показала работу спецназа и десантников на юге Ливана

ЦАХАЛ впервые показала работу спецназа и десантников на юге Ливана. Видео

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые опубликовала видео действий израильских коммандос — сил специального назначения и десантников против ливанского шиитского движения «Хезболла» в южной части Ливана.

Кадры сопровождаются подписью: «Уничтожение террористов и ликвидация боевых соединений «Хезболлы». В пресс-службе сообщили, что коммандос обнаружили и уничтожили инфраструктуру боевиков — ракетную установку, запасы взрывчатых веществ и дополнительное военное снаряжение.

«В настоящее время в результате авиаударов было уничтожено более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб-квартиру «Хезболлы», склады оружия и ракетные установки», — добавили в ЦАХАЛ.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ЦАХАЛ ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер боевиков Насралла Хасан. «Хезболла» наносила ответные удары, а вечером 1 октября массированный удар по Израилю нанес Иран.