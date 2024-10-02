Шофер грузовика получил ранения из-за атаки дрона в Белгородском районе
Водитель грузовика в Белгородском районе получил множественные ранения в результате атаки дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прицельно атаковал грузовую машину в селе Черемошное.
«Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу», — рассказал глава региона.
По его словам, затем пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Сам грузовик полностью сгорел.
По информации Минобороны, за ночь над областью сбили шесть дронов.
Ранее Гладков сообщил, что при атаке украинского беспилотника в селе Тишанка получили ранения два мирных жителя.
Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram
Умер Вячеслав Добрынин
Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года
Как выбрать вино в магазине
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики
Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным
Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов