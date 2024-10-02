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Военная операция на Украине ,  
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Шофер грузовика получил ранения из-за атаки дрона в Белгородском районе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Водитель грузовика в Белгородском районе получил множественные ранения в результате атаки дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прицельно атаковал грузовую машину в селе Черемошное.

«Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу», — рассказал глава региона.

По его словам, затем пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Сам грузовик полностью сгорел.

В Белгородской области сбили шесть беспилотников за ночь
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Фото:Минобороны России

По информации Минобороны, за ночь над областью сбили шесть дронов.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке украинского беспилотника в селе Тишанка получили ранения два мирных жителя.

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Белгородская область Вячеслав Гладков грузовик дрон пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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