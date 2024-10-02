Мишустин заявил о рекордных показателях в сельском хозяйстве России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Агропромышленный комплекс России в 2024 году продемонстрировал рекордные результаты, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Видео беседы опубликовала пресс-служба правительства.

«Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — выполнены», — сказал Мишустин.

Конкретных цифр по результатам года в сельском хозяйстве премьер не привел. Также Мишустин отметил, что Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире.

В августе в Росстате сообщили, что потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя в России достигло 98,2 кг. Эта цифра стала новым рекордом и на 4,2% увеличилась по сравнению с 2022 годом. В 2021–2022 годах потребление мяса и мясопродуктов составляло около 94 кг в год, в 2019–2020 годах — 91–92 кг (рост не выше 2% в год).

В 2023 году россиянин в среднем потреблял мяса и мясных продуктов на 2,86 тыс. руб. в месяц — на 9,7% больше, чем в 2022-м. При этом потребительские цены на мясо и птицу в 2023 году (декабрь к декабрю предыдущего года) выросли в России на 16%, а на мясные продукты — на 11%.