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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Два мирных жителя в селе Тишанка получили ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — написал он в своем телеграм-канале.

В одном социальном объекте в Тишанке повреждены остекление, входная группа и кровля.

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Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, накануне Минобороны отчиталось, что в ночь на 1 октября над регионом средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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