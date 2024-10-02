Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя в селе Тишанка получили ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — написал он в своем телеграм-канале.

В одном социальном объекте в Тишанке повреждены остекление, входная группа и кровля.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, накануне Минобороны отчиталось, что в ночь на 1 октября над регионом средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.