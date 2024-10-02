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Камчатский МЧС сообщил о попытке спасти застрявших касаток

Группа косаток, которая застряла в лимане на Камчатке, жива, их пытаются перетащить на более глубокое место, сообщает глава регионального МЧС Сергей Лебедев на своей странице во ВКонтакте. 

«Попробуем перетянуть сейчас на более глубокое место вручную, потому что техника здесь не подойдет. И начался прилив. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал глава района, который находится на месте спасения животных.

Ранее глава района сообщил, что все косатки живы и их поливают водой. Они попали в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Как отметил Лебедев, животных не получается спасти с помощью техники из-за илистого дна. Единственный план, по которому действовали спасатели — поливать животных водой пока не начнется прилив. Минприроды оповестили о произошедшем.

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В начале февраля 2024 года от 10 до 17 косаток оказались зажаты во льдах у японского побережья. Росрыболовство тогда предложило властям Японии помочь в спасении косаток.

Позднее независимый эколог Дмитрий Лисицын заявил, что скорее всего, животные смогли спастись.

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Камчатка Лиман МЧС Сергей Лебедев косатка
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