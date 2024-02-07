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Эксперты решили, что застрявшие у берегов Японии косатки могли спастись

Эколог Лисицын: с большой вероятностью застрявшие у Курил косатки спаслись

Стая косаток, застрявшая во льдах между японским островом Хоккайдо и российским Кунаширом, скорее всего, смогла спастись, заявил независимый эколог Дмитрий Лисицын.

«Видимо, максимальное сплочение льда было накануне днем, когда косатки дружно и упорно боролись за поддержание полыньи. Сегодня стали доступны съемки, которые это подтверждают», — сказал он, назвав «наиболее вероятным развитием событий» сценарий, в котором они спаслись.

Судно береговой охраны, высланное на поиск животных, нигде их не обнаружило, а это хороший знак, подчеркнул он. Лисицын добавил, что нельзя исключить гибель косаток. Эколог отметил, что на фоне сильнейшего стресса могла погибнуть только часть животных.

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Эксперт по морским млекопитающим Оганес Таргулян в разговоре с «РИА Новости» заявил, что косатки действительно могли спастись, поскольку плотность льда снизилась. Он подчеркнул, что никто не может говорить со стопроцентной уверенностью, однако версия, что млекопитающие попали в ловушку в другом месте, маловероятна.

От 10 до 17 косаток оказались зажаты во льдах у японского побережья 6 февраля. Росрыболовство предложило властям Японии помочь в спасении косаток.

Биологи и специалисты по морским млекопитающим в разговоре с РБК сообщили, что животные находились в воде с битым льдом, через который они протискиваются, как «сквозь бревна», чтобы сделать вдох. Уровень стресса косаток эксперты назвали «запредельным».

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