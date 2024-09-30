В Москве перекрыли канал незаконной миграции через строительные компании

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Правоохранители задержали по подозрению в организации незаконной миграции троих мужчин, которые заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Задержанные — уроженцы ближнего зарубежья.

«Участники криминальной схемы через подставное лицо создали коммерческие организации, декларирующие в качестве основного вида деятельности услуги в сфере строительства», — рассказали в МВД.

Номинально директором и учредителем в этих организациях была женщина. Документы для регистрации она подавала в налоговые органы за денежное вознаграждение.

После этого с мигрантами, которые фактически нигде не работали, заключали фиктивные трудовые договоры. Их массово регистрировали хостелах либо в жилых помещениях «неблагополучных и безработных граждан», которых для этой цели искали сообщники фигурантов дела.

Своих клиентов правонарушители находили, размещая объявления в мессенджерах. К ним также обращались «по рекомендациям знакомых». Всего услугами злоумышленников воспользовались более тысячи человек.

Фигуранты дела получали от 5 тыс. до 10 тыс. руб. от каждого заказчика, всего они заработали более 5 млн руб.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконное образование юридического лица и организацию незаконной миграции и объединили их в одно производство.

27 сентября в Москве накрыли преступную группу, которая занималась незаконным оформлением российского гражданства мигрантам. За изготовление фиктивных документов злоумышленники получали от 150 тыс. до 350 тыс. руб.