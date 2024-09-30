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В Москве перекрыли канал незаконной миграции через строительные компании

В Москве перекрыли канал незаконной миграции через строительные компании
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Правоохранители задержали по подозрению в организации незаконной миграции троих мужчин, которые заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Задержанные — уроженцы ближнего зарубежья.

«Участники криминальной схемы через подставное лицо создали коммерческие организации, декларирующие в качестве основного вида деятельности услуги в сфере строительства», — рассказали в МВД.

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Номинально директором и учредителем в этих организациях была женщина. Документы для регистрации она подавала в налоговые органы за денежное вознаграждение.

После этого с мигрантами, которые фактически нигде не работали, заключали фиктивные трудовые договоры. Их массово регистрировали хостелах либо в жилых помещениях «неблагополучных и безработных граждан», которых для этой цели искали сообщники фигурантов дела.

Своих клиентов правонарушители находили, размещая объявления в мессенджерах. К ним также обращались «по рекомендациям знакомых». Всего услугами злоумышленников воспользовались более тысячи человек.

Фигуранты дела получали от 5 тыс. до 10 тыс. руб. от каждого заказчика, всего они заработали более 5 млн руб.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконное образование юридического лица и организацию незаконной миграции и объединили их в одно производство.

27 сентября в Москве накрыли преступную группу, которая занималась незаконным оформлением российского гражданства мигрантам. За изготовление фиктивных документов злоумышленники получали от 150 тыс. до 350 тыс. руб.

Теги
Москва нелегальные мигранты МВД нелегальная миграция регистрация
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