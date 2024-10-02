ВВС Израиля возобновили удары по южной окраине Бейрута

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по южному пригороду Бейрута, сообщает Al Mayadeen в телеграм-канале.

По данным турецкого агентства Anadolu, военные самолеты нанесли несколько ударов по району Харет-Хрейк. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Удары были нанесены после того, как израильская армия отдала гражданским лицам приказ покинуть два здания, предположительно используемые шиитской группировкой «Хезболла».

Израиль около недели — с 23 сентября — ведет «упреждающую» операцию «Стрелы севера» против ливанской группировки, одна из целей — обеспечить безопасность севера Израиля и возвращение жителей региона в свои дома.

Так, накануне израильские самолеты нанесли удар также в южном пригороде Бейрута. Ранее Израиль призвал жителей этого пригорода покинуть дома. Al Arabiya назвал южный пригород Бейрута «оплотом» «Хезболлы». Во время массированного ракетного удара по этому району города 27 сентября погиб глава группировки «Хезболла» Хасан Насралла.

В понедельник, как сообщил Минздрав Ливана,в результате ударов Израиля погибли 95 человек, еще 172 пострадали. Больше всего жертв — на юге страны, то есть у границы с Израилем. В общей сложности с начала трансграничных боевых действий около года назад в Ливане погибли 1745 человек и пострадали 8767.