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Удар Ирана по Израилю ,  
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Захарова обвинила Белый дом в провале на Ближнем Востоке

Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Администрация президента США Джо Байдена «полностью провалилась» в отношении Ближнего Востока, она полностью беспомощна в разрешении кризисов, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Кровавая драма, которая только набирает обороты», — добавила она в телеграм-канале.

Захарова полагает, что действия госсекретаря Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

Блинкен, комментируя операцию ЦАХАЛ в Ливане, сказал о праве Израиля защищаться от терроризма, подчеркнув: цель Тель-Авива «важна и законна» и заключается в «создании достаточно безопасной среды, чтобы люди могли вернуться домой». Он также призвал страны Ближнего Востока пойти по «пути дипломатии» в решении конфликта.

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Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Накануне вечером Иран нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля. Всего, по данным ЦАХАЛ, было запущено 180 ракет. Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана, решение было принято в ответ на гибель лидеров проиранских группировок: ливанской «Хезболлы» и палестинской ХАМАС.

О подготовке Ирана нанести удар баллистическими ракетами стало известно днем 1 октября. Об этом сообщили Associated Press и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

Представители израильской армии уже официально пообещали ответить на обстрел, но не уточнили, когда это произойдет. Ynet утверждает, что ответ планируется дать в ночь на 2 октября.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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