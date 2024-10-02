Захарова обвинила Белый дом в провале на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена «полностью провалилась» в отношении Ближнего Востока, она полностью беспомощна в разрешении кризисов, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Кровавая драма, которая только набирает обороты», — добавила она в телеграм-канале.

Захарова полагает, что действия госсекретаря Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

Блинкен, комментируя операцию ЦАХАЛ в Ливане, сказал о праве Израиля защищаться от терроризма, подчеркнув: цель Тель-Авива «важна и законна» и заключается в «создании достаточно безопасной среды, чтобы люди могли вернуться домой». Он также призвал страны Ближнего Востока пойти по «пути дипломатии» в решении конфликта.

Накануне вечером Иран нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля. Всего, по данным ЦАХАЛ, было запущено 180 ракет. Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана, решение было принято в ответ на гибель лидеров проиранских группировок: ливанской «Хезболлы» и палестинской ХАМАС.

О подготовке Ирана нанести удар баллистическими ракетами стало известно днем 1 октября. Об этом сообщили Associated Press и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

Представители израильской армии уже официально пообещали ответить на обстрел, но не уточнили, когда это произойдет. Ynet утверждает, что ответ планируется дать в ночь на 2 октября.