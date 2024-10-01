Ynet узнал об обещании ЦАХАЛ ответить на удары Ирана этой ночью
Израильские ВВС этой ночью «нанесут удары на Ближнем Востоке» после ракетного удара Ирана по израильской территории, пишет Ynet со ссылкой на неназванного собеседника в ЦАХАЛ.
Представители израильской армии уже официально пообещали ответить на обстрел, но не уточнили, когда это произойдет. «Мы выберем, когда взыскать цену, и докажем нашу возможность проводить точные и неожиданные атаки в соответствии с указаниями политического руководства», — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халевион и добавил что армия доказала свою обороноспособность в ходе отражения атаки. Его слова передает пресс-служба ведомства.
Иран столкнется с последствиями, его действия стали серьезной и опасной эскалацией, заявил в свою очередь представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. Он также подчеркнул готовность военных «реагировать где угодно, когда угодно и как угодно по нашему выбору» в соответствии с распоряжениями правительства.
«Небольшое число попаданий было зафиксировано в центре Израиля, а другие — на юге Израиля. Большинство выпущенных ракет были перехвачены Израилем и оборонительной коалицией во главе с Соединенными Штатами», — добавил Хагари.
Иран обстрелял территорию Израиля этим вечером. Тегеран сообщил об использовании гиперзвуковых ракет при ударе и назвал свои действия ответом на ликвидацию Израилем лидеров ливанской группировки «Хезболлы» и палестинской ХАМАС. Корпус стражей исламской революции сообщил, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности — три военные базы.
«Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые включали в себя нападение на граждан Ирана и его интересы и посягательство на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен», — говорится в сообщении постоянного представительства республики в ООН в Х.
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