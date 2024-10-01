Ynet узнал об обещании ЦАХАЛ ответить на удары Ирана этой ночью

У атаки Ирана на Израиль будут последствия, пообещали в ЦАХАЛ. По сведениям Ynet, ответ Израиля последует этой ночью

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильские ВВС этой ночью «нанесут удары на Ближнем Востоке» после ракетного удара Ирана по израильской территории, пишет Ynet со ссылкой на неназванного собеседника в ЦАХАЛ.

Представители израильской армии уже официально пообещали ответить на обстрел, но не уточнили, когда это произойдет. «Мы выберем, когда взыскать цену, и докажем нашу возможность проводить точные и неожиданные атаки в соответствии с указаниями политического руководства», — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халевион и добавил что армия доказала свою обороноспособность в ходе отражения атаки. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Иран столкнется с последствиями, его действия стали серьезной и опасной эскалацией, заявил в свою очередь представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. Он также подчеркнул готовность военных «реагировать где угодно, когда угодно и как угодно по нашему выбору» в соответствии с распоряжениями правительства.

«Небольшое число попаданий было зафиксировано в центре Израиля, а другие — на юге Израиля. Большинство выпущенных ракет были перехвачены Израилем и оборонительной коалицией во главе с Соединенными Штатами», — добавил Хагари.

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Иран обстрелял территорию Израиля этим вечером. Тегеран сообщил об использовании гиперзвуковых ракет при ударе и назвал свои действия ответом на ликвидацию Израилем лидеров ливанской группировки «Хезболлы» и палестинской ХАМАС. Корпус стражей исламской революции сообщил, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности — три военные базы.

«Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые включали в себя нападение на граждан Ирана и его интересы и посягательство на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен», — говорится в сообщении постоянного представительства республики в ООН в Х.