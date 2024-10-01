Reuters узнал о переводе верховного лидера Ирана в безопасное место
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в безопасном месте после массированной атаки Тегерана по Израилю, сообщил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
Хаменеи перевели в безопасное место, после того как на прошлой неделе при израильском ударе погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.
Иран по дипломатическим каналам проинформировал Россию и США перед ракетным ударом, рассказал источник агентства.
Днем 1 октября Associated Press и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщили, что Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за операции Израиля против «Хезболлы».
О массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля ЦАХАЛ сообщила около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Официальных данных на момент подготовки этого материала о количестве выпущенных ракет не было. Оценки СМИ со ссылками на различные источники находятся в диапазоне от 180 до 500 пусков.
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