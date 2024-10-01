Reuters: Иран предупредил США и Россию об атаке на Израиль

Reuters узнал, что Иран предупредил США и Россию об атаке на Израиль

Иран предупредил Россию о ракетных ударах по Израилю, а также проинформировал США «незадолго до атак», сообщил Reuters иранский чиновник. Ynet писал, что Нетаньяху запросил разговор с Путиным, чтобы убедить его «надавить» на Иран

Оповещения о приближающейся ракетной атаке в Израиле, 1 октября 2024 года (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Иран предупредил Россию и США перед ракетным ударом по Израилю. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Россию Иран проинформировал перед ракетным ударом, сообщил иранский чиновник агентству.

Также «незадолго до атак» Иран по дипломатическим каналам предупредил США, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Днем 1 октября Associated Press (AP) и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщили, что Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за операции Израиля против «Хезболлы».

Ynet после этого написал, что офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху запросил разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По данным издания, целью такого разговора могла быть попытка убедить Путина «оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от нападения».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РБК, что на вечер 1 октября разговора Путина с Нетаньяху не запланировано.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке Ирана около 19:30 мск. Спустя примерно час израильские военные разрешили жителям покинуть укрытия, объявив об окончании атаки. По предварительным данным, Иран запустил до 500 ракет. Израильские СМИ писали о нескольких попаданиях в районе Тель-Авива, Беэр-Шевы и других. Известно об одном погибшем выходце из сектора Газы, есть сообщения о раненых в разных районах страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

В Израиле заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские военно-воздушные силы «продолжают действовать на полную мощность и сегодня вечером также продолжат наносить мощные удары по Ближнему Востоку». По данным израильских военных, Иран запустил 180 ракет.

«Иран совершил серьезный акт сегодня вечером и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и в то время, которые выберем сами, в соответствии с руководством политического эшелона», — добавил Хагари (цитата по Times of Israel).

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в южной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными». До этого Израиль наносил удары по объектам «Хезболлы», объявив 23 сентября об «упреждающей операции» «Стрелы севера» в Ливане.

Иран пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. В Кремле оценивали риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» как «весьма высокие».