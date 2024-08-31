Британские ВМС сообщили о ракетной атаке на судно в Аденском заливе
Две ракеты взорвались вблизи судна в Аденском заливе, сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 130 морских милях (примерно 241 км) от города Аден в Йемене. UKMTO уточнило, что экипаж судна не пострадал, корабль направляется в следующий порт захода.
В британских ВМС рекомендовали судам соблюдать осторожность в этом регионе и сообщать о любой «подозрительной активности».
С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив. Они объясняют атаки ответом на израильское наступление в секторе Газа и утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
21 августа у берегов йеменского портового города Ходейд нападению хуситов подвергся нефтяной танкер MV SOUNION, шедший под греческим флагом. В результате на борту судна возник пожар. Экипаж смог потушить возгорание, однако атака привела к неполадкам с двигателем. Спустя день судно встало на якорь и экипаж был эвакуирован.
В Евросоюзе после этого заявили, что танкер перевозил 150 тыс. тонн сырой нефти и после удара хуситов представляет собой «навигационную и экологическую опасность».
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