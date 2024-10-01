В Москве загорелись кафе у метро «Савеловская»
В кафе на Складочной улице в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС России.
Там уточнили, что информация о возгорании поступила в ведомство 1 октября в 17:04.
«Площадь пожара 30 кв. м. Людей в здании нет», — уточнили в МЧС. Предварительно, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
Для тушения пожара привлекли 21 специалиста и 6 единиц техники. Позже в МЧС сообщили, что возгорание полностью ликвидировано.
По данным телеграм-канала «Новости Москвы», горели торговые ряды у станции метро «Савеловская». На опубликованных кадрах с места происшествие видно, что улица в районе пожара сильно задымлена. Телеграм-канал Shot писал, что в результате сгорели семь кафе.
25 сентября на западе Москвы загорелся склад с автозапчастями. Площадь пожара составила 600 кв. м.
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