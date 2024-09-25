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На западе Москвы загорелся склад с автозапчастями

На западе Москвы загорелся склад с автозапчастями
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Огонь охватил складское помещение на западе Москвы, сообщает МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Горбунова, д. 12А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание в складском здании», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре появилась на сайте в 6:01 мск. Сведений о пострадавших не поступало, отметило ведомство. Площадь пожара составила 600 кв. м., огонь локализовали.

«РИА Новости» и телеграм-канал Baza писали, что горит склад автозапчастей.

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Фото:МЧС России

Ранее, 20 сентября, на юге Москвы загорелась кровля поликлиники. В МЧС тогда отметили, что здание находится на реконструкции. Огонь охватил 400 кв. м, его тушили 70 специалистов и 20 единиц техники. Никто не пострадал.

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