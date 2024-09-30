На севере Москвы произошел пожар в ЖК «Селигер сити»
В жилом комплексе «Селигер Сити» произошел пожар, загорелись несколько квартир, сообщает пресс-служба МЧС.
«На Ильменском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.
Из-за возгорания перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. К 3:54 мск открытое горение удалось потушить.
Mash сообщает, что в одной из квартир взорвались газовые баллоны, жильцы заметили их осколки под окнами. Очевидцы рассказали о восьми прозвучавших взрывах, передает Baza. MSK1 опубликовал видеозапись, на которой, как утверждает, виден отлетевший газовый баллон.
О «нескольких хлопках» рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах. Госагентство отметило, что это были, предположительно, лопнувшие баллоны с газом.
«Селигер Сити» — ЖК бизнес-класса, он находится на севере Москвы в районе Западное Дегунино.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов