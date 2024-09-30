На севере Москвы произошел пожар в ЖК «Селигер сити»

Огонь распространился на несколько этажей, сотрудники МЧС спасли шесть взрослых и ребенка. Очевидцы сообщили о лопнувших газовых баллонах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В жилом комплексе «Селигер Сити» произошел пожар, загорелись несколько квартир, сообщает пресс-служба МЧС.

«На Ильменском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Из-за возгорания перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. К 3:54 мск открытое горение удалось потушить.

Mash сообщает, что в одной из квартир взорвались газовые баллоны, жильцы заметили их осколки под окнами. Очевидцы рассказали о восьми прозвучавших взрывах, передает Baza. MSK1 опубликовал видеозапись, на которой, как утверждает, виден отлетевший газовый баллон.

О «нескольких хлопках» рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах. Госагентство отметило, что это были, предположительно, лопнувшие баллоны с газом.

«Селигер Сити» — ЖК бизнес-класса, он находится на севере Москвы в районе Западное Дегунино.