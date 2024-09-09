Власти Грузии решили помочь иноагентам

Власти Грузии решили помочь зарегистрированным в стране иностранным агентам. В Тбилиси омечают, что многие иноагенты «служат интересам грузинского народа», а то, что они получают спонспорство из-за рубежа, не делает их предателями

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Правительство Грузии создаст фонд для неправительственных организаций (НПО), которые зарегистрировались в реестре Минюста в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния», заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит Ambebi.

По его словам, процесс их регистрации в реестре проходил на фоне давления и шантажа со стороны зарубежных спонсоров. В частности, грузинским НПО угрожали прекратить финансирование в случае регистрации в реестре иноагентов грузинского Минюста. В этом случае им поможет созданный грузинскими властями фонд.

«В Минюст Грузии обратились более 450 НПО, то есть значительная часть организаций, работающих с иностранным финансированием. Я хотел бы поблагодарить каждую из этих организаций за их гражданскую ответственность перед обществом. Этот факт доказал, что получение иностранного финансирования не означает автоматическое преследование негативных интересов иностранной державы», — сказал Кобахидзе.

По его словам, НПО-иноагенты «не пытаются создавать политическую повестку дня в Грузии, не участвуют в реализации революционных планов, не пытаются «расшатать» религиозную идентичность страны, не занимаются ЛГБТ-пропагандой, не создают препятствий для строительства стратегических объектов». Кроме того, подчеркнул Кобахидзе, НПО, которые «делают хорошую работу и служат интересам грузинского народа», получат в два раза большее финансирование из госбюджета, чем от иностранных доноров.

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Кобахидзе уточнил, что для подготовки создания фонда потребуется два месяца, а первые проекты начнут получать гранты с января 2025 года. По его словам, речь идет о проектах по «укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией, противодействию гибридным угрозам, заботе об инвалидах, защите окружающей среды» и других. «Общественность будет иметь возможность постоянно проверять, насколько деятельность соответствующих неправительственных организаций соответствует национальным интересам Грузии», — заключил премьер.

Весной власти Грузии приняли законопроект об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»), несмотря на наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Это вызвало массовые протесты в стране. Критики законопроекта называли его «российским» и сравнивали с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения о том, что законопроект как-либо связан с Россией.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял о несоответствии этой инициативы нормам и ценностям ЕС. Союз приостановил процесс приема Грузии и частично заморозил финансовую помощь республике.