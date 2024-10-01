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В Казахстане заявили о надежде построить еще один газопровод в Китай

Фото: АО «НК QazaqGaz»
Фото: АО «НК QazaqGaz»

Казахстан ведет с Китаем переговоры об увеличении экспорта газа и может построить для этого дополнительный газопровод, сообщил агентству Bloomberg главный исполнительный директор национального газового оператора АО «НК QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

«Мы надеемся достичь консенсуса по увеличению объемов нашего экспорта в Китай», — сказал он, отметив, что компания также рассматривает возможность увеличения экспорта газа в другие страны, например в Узбекистан.

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Переговоры с КНР на эту тему предполагают «значительно более высокие объемы» по сравнению с текущими объемами экспорта из Казахстана, подчеркнул Жаркешов.

Для этих целей QazaqGaz может построить новый газопровод рядом с газопроводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В этот проект планируют вложить от $3 до $6 млрд, его реализация займет от двух до трех лет, добавил директор газового оператора. По его словам, решение будет принято не позднее 2024 года.

АО «НК «QazaqGaz» — вертикально интегрированная национальная газовая компания. Она была создана в 2000 году и изначально называлась «КазТрансГаз». По данным на сайте компании, «QazaqGaz осуществляет эксплуатацию крупнейшей сети магистральных газопроводов в Республике Казахстан общей протяженностью более 20,6 тыс. км».

В апреле Bloomberg сообщил, что Россия планирует в ближайшие годы продавать Китаю газ со скидкой до 28%. Со ссылкой на Министерство экономического развития России агентство сообщило, что к 2027 году цена газа для Китая и Европы составит $227,8 и $315,4 за 1 тыс. куб. м.

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