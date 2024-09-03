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Спасатели назвали причину аварийной посадки вертолета в Иркутской области

Причиной аварийной посадки вертолета под Иркутском стал удар молнии
Росавиация квалифицировала случившееся с вертолетом как аварию. Ее причиной предварительно стали удар молнии и отказ рулевого управления, сообщили спасатели
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Вертолет Ми-171 (модификация Ми-8) совершил аварийную посадку в Иркутской области из-за удара молнии и отказа рулевого управления, сообщил ТАСС начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

«Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления», — сказал он.

О пропаже вертолета с радаров ранее сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Представитель Росавиации Артем Кореняко затем уточнил, что речь идет о вертолете Ми-171 авиакомпании «Баргузин». По его словам, на борту находились шесть человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна. Вертолет выполнял санитарный рейс.

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Вертолет Ми-8

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вертолет обнаружили. Он совершил жесткую посадку в 8 км от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Все шестеро человек — двое медиков и четверо членов экипажа — выжили, двое из них получили незначительные травмы.

Следственный комитет завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Виновным по ней грозит до семи лет лишения свободы, если их действия не повлекли смерть человека. Проверку также инициировала транспортная прокуратура.

Росавиация классифицировала произошедшее как аварию. Ведомство также ведет расследование обстоятельств случившегося совместно с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иркутская область Вертолет Ми-8 аварийная посадка
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