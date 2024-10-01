Алиев назначил нового посла Азербайджана в России

Рахман Сахиб оглы Мустафаев (Фото: Wikimedia Commons )

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рахмана Мустафаева новым послом республики в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Ранее эту должность занимал Полад Бюльбюль оглы. Он работал на этом посту с 2006 года. 23 сентября 2024 года Алиев отправил его в отставку.

Сам Бюльбюль оглы планировал избираться в парламент Азербайджана от родного карабахского города Шуша, контроль над которым Баку установил в ходе боевых действий в 2020 году.

Рахман Мустафаев с октября 2022 года занимал должность посла Азербайджана в Нидерландах. С декабря 2022 года он являлся также представителем республики при Организации по запрещению химического оружия.