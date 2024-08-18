Посол Азербайджана в России Бюльбюль оглы уйдет с должности спустя 18 лет

Полад Бюльбюль оглы (Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости)

️Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы завершает свою дипмиссию в Москве, об этом он сам заявил ТАСС.

Он занимал эту должность более 18 лет. По словам посла, это «очень много для дипломатической службы».

Бюльбюль оглы рассказал, что планирует избираться в милли меджлис (парламент) Азербайджана от города Шуша, который перешел под контроль Баку в 2020 году в ходе войны в Нагорном Карабахе.

«На этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь — быть первым депутатом после освобождения Карабаха», — сказал дипломат и добавил, что хочет посвятить «остаток жизни <...> большему общению с людьми и природой своей родины».

В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил милли меджлис и назначил внеочередные парламентские выборы на 1 сентября.

Поладу Бюльбюль оглы 79 лет, он родился в Баку, однако детство и молодость частично провел в Шуше. Там находится дом, в котором родился его отец — советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль (настоящее имя — Муртуза Мешади Рза-оглы Мамедов).

Политик в 1988–2006 годах занимал пост министра культуры Азербайджана, в 1995 году был избран в милли меджлис. В 2006 году он покинул пост главы Минкультуры и вступил в должность посла Азербайджана в России.

Помимо политической карьеры Полад Бюльбюль оглы известен музыкальной деятельностью. Он выступал как певец и композитор, а также снялся в нескольких фильмах.