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Военная операция на Украине ,  
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Гросси обсудил с Лукашенко ядерную безопасность по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ядерную обстановку на фоне конфликта на Украине, сообщает «Беларусь сегодня».

«Прежде всего это касалось обстановки в регионе: конфликта в Украине, вызовов и опасностей, которые несет в себе эта ситуация», — приводит издание слова главы агентства.

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Белоруссию
Общество
Рафаэль Гросси

Гросси подчеркнул, что для него «было очень важно» именно от президента Белоруссии узнать о его позиции в подходах к обеспечению в регионе ядерной безопасности.

По его словам, Лукашенко изложил ему эти подходы «в очень четкой и открытой манере».

Гросси находится с рабочим визитом в Белоруссии. О его планах посетить страну 1 октября ранее сообщила пресс-служба МАГАТЭ. Там отметили, что визит Гросси в Белоруссию проходит тогда, «когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе». В рамках приезда Гросси были запланированы встречи на высоком уровне и посещение Белорусской атомной электростанции в Островце.

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МАГАТЭ Украина ядерная безопасность Рафаэль Гросси Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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