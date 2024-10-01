Вильфанд предсказал «совершенно летнюю» температуру в Центральной России

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Существенное превышение температурной нормы в дневные часы ожидается в первые дни октября в Центральной России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Максимальные температуры со 2–4 октября от [плюс] 21 до 23 градусов. Совершенно летняя температура», — рассказал он. По его словам, в Московской и Владимирской областях в эти дни температура будет выше нормы на 6–7 градусов.

В связи с действием антициклона по ночам температура в этих регионах будет находиться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. Заморозки в Москве пока не прогнозируются, уточнил Вильфанд.

Понижение дневных температур до +10–15°C ожидается к выходным. При этом ночью, напротив, станет теплее. Такое изменение Вильфанд объяснил понижением давления.

По словам метеоролога, температура выше нормы будет наблюдаться «на огромной территории» страны. Так, со 2 по 6 октября «очень высокая температура», до 25°C, будет в Центральном Черноземье. В районе 17–23°C — в Приволжском федеральном округе, Нижегородской области и Мордовии. В Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях — от 18°C до 24°C. А в Приволжском федеральном округе в эти дни ожидаются заморозки: от -1°C до -3°C — на севере, до -5°C — на юге.

Кроме того, Вильфанд спрогнозировал дефицит осадков на юге европейской части России, а также в Бурятии, Иркутской области и в западной половине Забайкальского края. В Амурской области и Хабаровском крае, напротив, будет наблюдаться их избыток.

28 сентября Вильфанд сообщил, что в начале недели в Москве ожидается похолодание, однако во вторник в город вернется летняя погода. По его словам, в этом году «бабье лето будет, но именно в позднеосеннем исполнении».