Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

В начале недели в Москве ожидается похолодание, однако уже во вторник в столицу вернется летнее тепло, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник, 30 сентября, температура ночью понизится до 7-8 градусов, днем столбик термометра будет достигать отметки в 13-15 градусов. По словам синоптика, это связано с тем, что влияющий на погоду в Москве антициклон уйдет на восток и воздушные массы начнут поступать в столичный регион с севера.

«И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода», — добавил он.

Несмотря на потепление, ночью температура будет значительно опускаться — до 5-10 градусов, днем — подниматься до 17-22. А в пятницу, как рассказал Вильфанд, «начинаются изменения в циркуляции», что вызовет облачную погоду, небольшие дожди и понижение температуры ночью до 2-3 градусов, днем — до 11-16.

Синоптик отметил, что в этом году «бабье лето будет, но именно в позднеосеннем исполнении».

Первые три недели сентября в Москве стояла теплая, солнечная и сухая погода, в некоторые дни температура достигала 26 градусов. После этого, как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в стратосфере над Северным полюсом произошла смена летнего режима циркуляции атмосферы на зимний и природа запустила процесс смены климатических сезонов в центральной части России.