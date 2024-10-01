Путин поручил ввести новую меру для борьбы с мошенничеством по картам

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Для борьбы с мошенниками, которые применяют к жертвам методы социальной инженерии, между одобрением кредита и получением денег будут установлен так называемый период охлаждения. Соответствующее поручение по итогам совещания по экономическим вопросам дал президент России Владимир Путин.

Согласно поручению, в законодательство предстоит внести изменения и создать механизмы противодействия хищению денег россиян с применением методов социальной инженерии — угроз, обмана и злоупотребления доверием, под влиянием которых граждане оформляют кредиты для передачи займа мошенникам.

Одним из таких механизмов должен стать «период охлаждения» для кредиторов, то есть некоторый отрезок времени между принятием решения о предоставлении кредита и передачей потребителю этих денег.

Ранее в Сбербанке назвали два наиболее популярных среди мошенников способа вывода денег. Там отметили, что около 80% хищений происходит с помощью переводов между своими счетами или через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты.

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного в 2024 году, 4% россиян крупно пострадали финансово от действий телефонных мошенников.