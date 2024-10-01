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Новые законы в России ,  
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Путин поручил ввести новую меру для борьбы с мошенничеством по картам

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Для борьбы с мошенниками, которые применяют к жертвам методы социальной инженерии, между одобрением кредита и получением денег будут установлен так называемый период охлаждения. Соответствующее поручение по итогам совещания по экономическим вопросам дал президент России Владимир Путин.

Согласно поручению, в законодательство предстоит внести изменения и создать механизмы противодействия хищению денег россиян с применением методов социальной инженерии — угроз, обмана и злоупотребления доверием, под влиянием которых граждане оформляют кредиты для передачи займа мошенникам.

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Фото:ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу

Одним из таких механизмов должен стать «период охлаждения» для кредиторов, то есть некоторый отрезок времени между принятием решения о предоставлении кредита и передачей потребителю этих денег.

Ранее в Сбербанке назвали два наиболее популярных среди мошенников способа вывода денег. Там отметили, что около 80% хищений происходит с помощью переводов между своими счетами или через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты.

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного в 2024 году, 4% россиян крупно пострадали финансово от действий телефонных мошенников.

Теги
Персоны
Кремль социальная инженерия мошенники потребительский кредит кредиторы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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