Мошенники попытались украсть ₽6 млн у генерал-майора юстиции на пенсии

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух телефонных мошенников, которые пытались украсть у 76-летней пенсионерки 6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным «Фонтанки» и телеканала 78, жертвой мошенников чуть не стала генерал-майор юстиции Людмила Кулешова, которая ранее была начальником управления юстиции Санкт-Петербурга, судьей уставного суда, а сейчас является действительным госсоветником третьего класса и президентом Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони.

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