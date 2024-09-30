Мошенники попытались украсть ₽6 млн у генерал-майора юстиции на пенсии
В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух телефонных мошенников, которые пытались украсть у 76-летней пенсионерки 6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По данным «Фонтанки» и телеканала 78, жертвой мошенников чуть не стала генерал-майор юстиции Людмила Кулешова, которая ранее была начальником управления юстиции Санкт-Петербурга, судьей уставного суда, а сейчас является действительным госсоветником третьего класса и президентом Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони.
Материал дополняется
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов